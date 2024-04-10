Белый дом отреагировал на возбужденное СК России дело о финансировании терроризма

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Белый дом назвал нонсенсом дело СКР о финансировании терроризма чиновниками США

Белый дом отреагировал на возбужденное СК России дело о финансировании терроризма

Фото: JIM LO SCALZO / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какое заявление сделал Джейк Салливан?

Возбужденное СК России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО представляет собой настоящий нонсенс. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Это настоящий нонсенс», — сказал чиновник на брифинге для журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК возбудил уголовное дело о причастности чиновников США и НАТО к финансированию терроризма. Оно заведено по результатам проверки, которую ведомство проводило в рамках обращения группы депутатов Госдумы.

Причем, следы, которые тянутся от исполнителей к спонсорам, ведут к Украине. Так, установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Незалежной, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:43
Путь в могилу: почему любители пошутить над смертью быстро умирают
4:29
Вплоть до остановки дыхания: неочевидные риски из-за отсутствия зубов
4:17
Потоп уральского масштаба: репортаж из ушедшего под воду Орска
4:01
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 942 сантиметров
3:47
Белый дом отреагировал на возбужденное СК России дело о финансировании терроризма
3:33
«Росатом» обеспечивает работу объектов Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
Памятка, спасающая жизни: что можно и нельзя делать при наводнениях
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок