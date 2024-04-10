Накрученные оценки и фирменные цвета: в AppStore появились фейковые приложения российских банков

Полиция призвала не скачивать их во избежание кражи персональных данных.

Фейковые приложения банков ВТБ и «Тинькофф» появились в магазине AppStore. Об этом предупредил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и „Тинькофф Банку“ они никакого отношения не имеют», — говорится в сообщении.

Указанных банков в AppStore нет, а появившиеся приложения являются фишинговыми, их главная цель — украсть персональную информацию. Полиция призвала россиян не скачивать эти продукты и не вводить свои данные.

Следует отметить, что в последние годы в связи с санкциями российские банки вынуждены создавать приложения для клиентов, пользующихся устройствами на базе iOS, ведь «яблочная компания» удаляет их из AppStore. Так, в конце января Сбербанк выпустил «Учет Онлайн». А почти спустя месяц из магазина пропали приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «Привет!» и «СБПэй».

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС России потребовала от Apple объяснений по поводу бесконтактных платежей. Американская компания создает преимущественные условия для своих продуктов и приложений сторонних разработчиков не из РФ, а также системе Apple Pay.