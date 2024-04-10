Прокуратура требует пересмотреть решение по делу о ДТП с поэтом Рубинштейном

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Прокуратура требует ужесточить приговор сбившему Рубинштейна водителю в Москве

Прокуратура требует пересмотреть решение по делу о ДТП с поэтом Рубинштейном

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Накануне виновник аварии получил условный срок.

Прокуратура Москвы требует ужесточить приговор водителю, который в январе сбил поэта Льва Рубинштейна. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда», — говорится в сообщении.

ДТП произошло 8 января. Как следовало из официальных сведений, Рубинштейн переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в нескольких шагах от тротуара его сбила иномарка. Водитель не притормозил и наехал на поэта. В результате ДТП пострадавший получил множественные переломы и черепно-мозговую травму. Поэт скончался в возрасте 76 лет 14 января в больнице.

После этого сообщалось, что водителю может грозить до двух лет колонии. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело после аварии. Однако после кончины Рубинштейна наказание должны были пересмотреть.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбивший поэта Рубинштейна водитель получил условный срок.

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