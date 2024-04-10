«Отдают себе отчет»: как протесты в Венгрии скажутся на политическом влиянии Орбана

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 52 0

Жители Венгрии вышли на протесты против Орбана

«Отдают себе отчет»: как протесты в Венгрии скажутся на политическом влиянии Орбана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Демонстрации недовольных действиями властей прошли в Будапеште.

Протесты в Венгрии против премьер-министра Виктора Орбана вряд ли будут иметь негативные последствия для действующего правительства страны. С таким мнением в беседе с «Известиями» выступил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

Эксперт напомнил, что Венгрия — одна из тех европейских стран, где довольно часто проходят различные демонстрации и выступления. Однако такого рода выражение общественного мнения все-таки стоит учитывать с оглядкой на то, как его могут использовать другие органы.

«При этом занимающиеся целеполаганием партии прекрасно отдают себе в этом отчет, но, в общем и целом, на сегодняшний момент нет никаких оснований для того, чтобы видеть в этом какие-то негативные эффекты для Орбана», — считает Коньков.

Многотысячные протесты в Венгрии с требованием построить «новую и демократическую страну» прошли в Будапеште. Демонстрацию возглавил бывший чиновник партии «Фидес» Петер Мадьяр, которого называют главным критиком Орбана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орбан заявил об отсутствии угрозы НАТО со стороны России.

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«Отдают себе отчет»: как протесты в Венгрии скажутся на политическом влиянии Орбана

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