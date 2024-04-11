«Попасть в мочевой пузырь»: какие заболевания приводят к циститу

Данный недуг чаще беспокоит женщин.

Одним из самых неприятных и болезненных заболеваний является цистит — из-за этого воспаляется мочевой пузырь, что приводит к учащенным и дискомфортным мочеиспусканиям. Врач-уролог Батор Гончиков рассказал изданию Газета.ру об основных причинах возникновения этой болезни.

«Одной из основных причин цистита являются инфекции мочевыводящих путей. Наиболее распространенным патогеном, вызывающим инфекции мочевого пузыря, является бактерия Escherichia coli (E. coli). Она может попасть в мочевой пузырь через уретру в результате плохой гигиены или неправильного питания, что приводит к воспалению и развитию цистита», — объяснил специалист.

Более того, цистит может быть следствием заболеваний, передаваемых половым путем, а возникает он чаще всего у женщин. Гинекологические проблемы такие как вагиноз, воспаление влагалища или мочеиспускательного канала, могут способствовать его развитию.

Это происходит из-за близкого расположения мочевого пузыря и гениталий. Также причиной болезненных ощущений могут стать камни в мочевом пузыре или мочевыводящих путях.

Они мало того, что раздражают слизистые и вызывают воспаление, но также могут стать причиной развития инфекции. Врач отметил, что на шанс проявления заболевания также влияют диабет и ослабленный иммунитет.

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