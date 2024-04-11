«Попасть в мочевой пузырь»: какие заболевания приводят к циститу

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Уролог Гончиков назвал инфекции мочевыводящих путей главной причиной цистита

«Попасть в мочевой пузырь»: какие заболевания приводят к циститу

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Данный недуг чаще беспокоит женщин.

Одним из самых неприятных и болезненных заболеваний является цистит — из-за этого воспаляется мочевой пузырь, что приводит к учащенным и дискомфортным мочеиспусканиям. Врач-уролог Батор Гончиков рассказал изданию Газета.ру об основных причинах возникновения этой болезни.

«Одной из основных причин цистита являются инфекции мочевыводящих путей. Наиболее распространенным патогеном, вызывающим инфекции мочевого пузыря, является бактерия Escherichia coli (E. coli). Она может попасть в мочевой пузырь через уретру в результате плохой гигиены или неправильного питания, что приводит к воспалению и развитию цистита», — объяснил специалист.

Более того, цистит может быть следствием заболеваний, передаваемых половым путем, а возникает он чаще всего у женщин. Гинекологические проблемы такие как вагиноз, воспаление влагалища или мочеиспускательного канала, могут способствовать его развитию.

Это происходит из-за близкого расположения мочевого пузыря и гениталий. Также причиной болезненных ощущений могут стать камни в мочевом пузыре или мочевыводящих путях.

Они мало того, что раздражают слизистые и вызывают воспаление, но также могут стать причиной развития инфекции. Врач отметил, что на шанс проявления заболевания также влияют диабет и ослабленный иммунитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у аллергиков реже возникает онкология.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:17
В НАТО заявили о переломном моменте в конфликте на Украине
2:03
У многих сдают нервы: как людей эвакуируют из затопленного Оренбурга
1:49
Жители Курганской области готовятся к пику паводка
1:36
Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении ВСУ
1:21
«Тормозим эту тему»: бывший Бони спровоцировал слухи о романе с Айзой
1:07
«Попасть в мочевой пузырь»: какие заболевания приводят к циститу

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок