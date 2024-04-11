Мордовию впервые атаковали украинские беспилотники

Ночной атаке подверглись также и другие регионы России.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ночью 11 апреля попытку атаковать Мордовию с применением беспилотников самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор республики Артем Здунов.

«Уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По оперативной информации, пострадавших нет», — написал он.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Прежде о попытке ВСУ атаковать Мордовию двумя дронами сообщало Минобороны России. Всего за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 12 беспилотников Украины в небе над шестью регионами.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции в 2022 году. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли при сбросе взрывчатки с БПЛА на машину в Курской области. Среди жертв атаки — двое детей.