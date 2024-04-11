Герой России Липовой заявил об изменении характера боевых действий на Украине

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 39 0

Герой России Липовой: ВСУ пытаются перевести боевые действия в воздух

Герой России Липовой заявил об изменении характера боевых действий на Украине

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

На земле, указал он, в стане националистов воевать уже некому.

ВСУ в зоне спецоперации пытаются перевести боевые действия в воздух. Об этом URA.RU заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Атаки переходят в воздушное пространство по той простой причине, что на земле воевать просто некому. Именно поэтому сейчас используют воздушную составляющую, дроны, чтобы нанести ущерб и показать своим хозяевам на Западе, что киевский режим еще может повлиять на ситуацию», — сказал генерал.

 

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Кулеба решил «жестко» потребовать ЗРК Patriot у Запада.

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