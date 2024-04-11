Герой России Липовой заявил об изменении характера боевых действий на Украине
Герой России Липовой: ВСУ пытаются перевести боевые действия в воздух
Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На земле, указал он, в стане националистов воевать уже некому.
ВСУ в зоне спецоперации пытаются перевести боевые действия в воздух. Об этом URA.RU заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Атаки переходят в воздушное пространство по той простой причине, что на земле воевать просто некому. Именно поэтому сейчас используют воздушную составляющую, дроны, чтобы нанести ущерб и показать своим хозяевам на Западе, что киевский режим еще может повлиять на ситуацию», — сказал генерал.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Кулеба решил «жестко» потребовать ЗРК Patriot у Запада.
- 11 апр
- Байден спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
- 11 апр
- Ударная группа вертолетов уничтожила украинскую ДРГ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 11 апр
- Кулеба решил «жестко» потребовать ЗРК Patriot у Запада
- 11 апр
- В НАТО заявили о переломном моменте в конфликте на Украине
- 11 апр
- Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении ВСУ
- 11 апр
- В МИД Швейцарии указали на необходимость участия России в мирном процессе
- 10 апр
- Зеленский допустил обсуждение мирного плана с Россией
- 10 апр
- В Пентагоне признали безрезультатность ударов ВСУ по энергообъектам в России
- 10 апр
- Офицер пресс-службы Минобороны погиб при ударе ВСУ по журналистам
- 10 апр
- Посольство России раскритиковало грядущий саммит по Украине в Швейцарии
Читайте также
82%
0.47 101.23
0.48
Нашли ошибку?