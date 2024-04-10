Три человека погибли при сбросе взрывчатки с БПЛА на машину в Курской области

В Курской области в селе Апанасовка Кореневского района на гражданский автомобиль было сброшено взрывное устройство с украинского беспилотника. В результате погибли три человека, находившиеся в машине, среди них — двое детей.

«К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе», — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский район, из-за чего несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. В поселке Теткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы, возгорание ликвидировано.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона под Воронежем и Белгородом.