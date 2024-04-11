«Глакость и сияние»: названы главные продукты для здоровья кожи

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Диетолог Скибицкая: черника и шпинат подарят коже сияние

«Глакость и сияние»: названы главные продукты для здоровья кожи

Фото: www.globallookpress.com / Michael Bahlo

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Среди них есть черника и брокколи. А что еще?

Эндокринолог-диетолог, эксперт компании Advanced Nutrition Programme Мария Скибицкая рассказала, что шпинат и черника являются самыми полезными продуктами для сияния кожи. Об этом она сообщила Lenta.ru.

Специалист отмечает, что женщины пользуются различными средствами по уходу за кожей, но не все они приводят к результату. Дело в том, что кожу необходимо питать не только снаружи, но и внутри. Обрести здоровую кожу поможет добавление в рацион нескольких продуктов.

В первую очередь Скибицкая советует регулярно есть чернику.

«Черника содержит большое количество витаминов А, В и С, а также флавоноиды и марганец. Эти витамины необходимы для нормального функционирования и обновления клеток кожи, что важно для сохранения ее привлекательности», — пояснила она.

В меню также следует включить брокколи. Этот овощ содержит дииндолилметан, который уменьшает активность сальных желез, снижает воспаления на коже и предотвращает появление угрей.

Помимо этого, врач-эндокринолог рекомендует есть шпинат. Этот продукт, имея сравнительно низкую калорийность, содержит множество полезных веществ, таких как белок, железо, витамины и минералы.

Эксперт также советует употреблять как можно больше моркови. Этот корнеплод богат бета-каротином, который важен для здоровья кожи. Без него процессы обновления клеток замедляются, что делает ее тусклой. Поддержание здоровой кожи требует своевременного обновления эпидермиса, резюмировала Скибицкая.

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