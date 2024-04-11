Посол Белоруссии заявил о хороших отношениях Могилевской области с регионами РФ 

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Посол Крутой: товарооборот Могилевской области с РФ — три миллиарда долларов

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тематическая экспозиция «Могилевщина — Героическое прошлое и Славное будущее» открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Товарооборот Могилевской области с регионами России достиг почти трех миллиардов долларов, и перспективы дальнейшего развития отношений очень хорошие. Об этом заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

Дипломат побывал на открывшейся на Международной выставке-форуме «Россия» тематической экспозиции «Могилевщина — Героическое прошлое и Славное будущее». Она проходит в рамках Дней Могилевской области и посвящена историческому, туристическому и культурному прошлому и настоящему белорусского региона.

«У Могилевской области в отношениях с РФ очень хорошие перспективы. Они достигли товарооборота почти три миллиарда долларов. Есть знаковый проект по техническому углероду с омской компанией. Вот такими примерами мы и планируем прирастать дальше», — заявил Крутой.

Он добавил, что область имеет 27 двусторонних соглашений с партнерами в России, и в этом году планирует подписать еще как минимум четыре договора с российскими регионами.

Также Крутой обратил внимание на то, что Могилевская область — уже четвертый регион Белоруссии, представленный на ВДНХ. До этого свои экспозиции продемонстрировали Брест, Витебск и Гродно. В оформлении своей экспозиции могилевчане сделали упор на промышленный потенциал региона.

«Могилевская область — единственный наш производитель автомобильных шин, лифтов, химических волокон определенного спектра, газетной бумаги, цемента. Такие вещи прикладные вызывают наибольший интерес», — отметил посол.

Крутой подчеркнул, что в экспозиции Могилевской области представлен и безусловно высокий туристический потенциал региона. Это лесной край с огромным количеством рек, озер и расположенных рядом с ними санаториев. К услугам отдыхающих — интересные маршруты религиозного и исторического туризма.

Также в рамках Дней Могилевской области на ВДНХ будет работать экспозиция «Там, где Родина», посвященная республиканскому празднику «Купалье» («Александрия собирает друзей»), международному молодежному патриотическому проекту «Дорогами Памяти и Славы», патриотическому проекту «Священные реликвии Великой Отечественной войны», царской ставке в Могилеве 1915–1917 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 11–12 апреля.

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