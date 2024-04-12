Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 апреля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 15 по 21 апреля.

Наступает благоприятный период для воплощения в жизнь смелых планов, бизнес-проектов и творческих идей. Успех и возможности открываются в профессиональных делах, спорте, предпринимательстве.

Практически всю неделю действуют гармоничные аспекты Марса с Юпитером и Ураном, что дает конструктивность мышления, уверенность в своих действиях и выбранной цели, предприимчивость и решительность.

Именно сейчас можно проявить качества руководителя, лидера и зажечь других своим импульсом, убедить окружающих в целесообразности внедрения новых направлений и масштабировании деятельности, завоевать авторитет и уважение. Хорошая репутация, поддержка друзей и активное использование информационных технологий поможет заложить фундамент материального достатка и выгодных крупных проектов.

Однако, учитывая влияние на активную энергию Марса водной стихии Рыб, не забывайте прислушаться к внутреннему голосу и не поддавайтесь сиюминутному импульсу при принятии решений. Меркурий в ретро фазе соединяется с Венерой и дает шанс уладить существующие конфликты и найти компромисс в спорных ситуациях, судебных вопросах.

Дружелюбие, дипломатичность и смекалка помогут в заключении торговых сделок, учебе, налаживании полезных связей. Возможен возврат к бывшим спутникам или обновление отношений.

При этом 19 апреля Солнце меняет знак с импульсивного огненного Овна на неторопливую, уравновешенную, стабильную и консервативную энергетику Тельца. Эту инертность нарушает напряженное влияние Плутона, провоцируя к самоутверждению и борьбе за популярность, власть и успех.

Но для людей, нацеленных на профессиональную и социальную реализацию, на спортивные достижения — это станет отличной мотивацией для большого прорыва. Растущая Луна на всем периоде наделяет энергией и жизненной активностью.

В первую половину недели она гостит у Солнца, в знаке Льва. Новая прическа, стрижка или маска для волос будет очень кстати.

Благоприятное время для желающих произвести эффект на публике, запустить рекламную кампанию, устроить вечеринку, посетить театр, концерт или спортивное мероприятие. Возьмите в свои руки контроль над ситуацией и почувствуйте себя хозяином собственной жизни.

Однако постарайтесь избегать чрезмерной расточительности и высокомерия по отношению к окружающим. Вторая половина недели окрашена знаком Девы и способствует решению трудных задач, рутинной работе, деловой активности.

Рекомендуется наводить порядки и реорганизовывать неактуальную деятельность. Продуктивными окажутся покупки медикаментов, инструментов или предметов обихода, профилактические оздоровительные мероприятия и косметические процедуры, а также поездки с познавательными целями или в командировку.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам для наполнения энергией рекомендуется побыть на природе, уединиться и расслабиться, принять водные процедуры. Пополнить бюджет можно с помощью творческой деятельности, получения субсидий и льгот, налоговых выплат.

А вот выгоды от общественных организаций, интернет-проектов, спонсоров ждать не приходится. Отношения с друзьями также могут не заладиться. Направьте мятежный дух в созидательное русло, иначе восстановить разорванные связи будет сложно.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, вы способны на успешное решение многих вопросов, предприняв оригинальные и несвойственные вам шаги. Если раньше не хватало решительности, чтобы осуществить задуманные планы, то сейчас самое время взять инициативу в свои руки.

При возникновении конфликтов с вышестоящими органами или людьми старшего поколения, сохраняйте присущее вам спокойствие и терпение. Найдите конструктив и пользу в любой ситуации и следуйте принципу обоюдных интересов всех

сторон.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, обрести уверенность в себе, недостающие профессиональные качества можно с помощью психологических практик, тестов или тренингов личностного роста. Для создания собственного неповторимого образа подключите фантазию и визуализацию. Чтобы избежать судебных издержек вовремя оплачивайте штрафы и налоги, а также особенно тщательно соблюдайте все необходимые инструкции и правила.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам звезды советуют сконцентрироваться на своих целях и мечтах, нереализованных проектах и оригинальных идеях. Пришло время воплотить их в жизнь.

Подключите друзей и близких по мировоззрению людей к осуществлению задуманного. Однако, не стоит излишне рисковать финансами, поддаваясь на заманчивые предложения кредитных организаций. Не рассчитывайте на быструю наживу. Лучше проявить вашу природную осторожность и интуитивность, чтобы не попасть под влияние мошенников.

Лев — гороскоп на неделю

Львов ожидает получение статусной должности, признание со стороны начальства и финансовые выгоды. Не упустить этот шанс вам поможет врожденное чувство собственного достоинства. При этом проявление властности и авторитарности львиной натуры, воздвигнет стену отчуждения с партнерами по браку или бизнесу и осложнит процесс заключения договоров и соглашений.

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Дева — гороскоп на неделю

Для дев решающую роль будут играть связи и знакомства, особенно с представителями других культур и национальностей. Появляются благоприятные возможности для расширения контактов и кругозора, обретения популярности и авторитета в общественных кругах.

Не печальтесь, если досадное недоразумение вызовет критику в ваш адрес. Не стоит доказывать свою правоту на данном этапе, а лучше сделать маленький шаг назад, чтобы затем совершить прыжок в верном направлении.

Весы — гороскоп на неделю

Весам стоит позаботиться о восполнении энергетических ресурсов организма. Займитесь медицинским обследованием, оздоровительными и лечебными процедурами. Посвятите время здоровью — сейчас легче поддаются лечению как хронические заболевания, так и временные недуги.

Не вовлекайтесь в сомнительные азартные и рискованные мероприятия. А острые углы в отношениях с возлюбленными обойдите с присущей вам обходительностью.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов ждет успех в вопросах любви и брака. Это хороший период для сотрудничества и партнерства, совместного отдыха с любимыми людьми, реализации творческих проектов.

Желательно провести побольше времени с детьми. Познакомиться со второй половиной можно на праздниках, культурных и спортивных мероприятиях.

При возникновения конфликтной ситуации, не стоит «жалить» оппонента и раздувать из искры пламя. Все решаемо за столом переговоров, особенно обильно накрытым яствами.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов удачно решаются вопросы с недвижимостью, строительством и ремонтом. Подумайте о рассмотрении проекта ландшафтного дизайна, переоборудования кухни или ванной комнаты, о приобретении качественного инвентаря и бытовой техники.

Однако, не беритесь за слишком большой объем дел и обязанностей. Соизмеряйте силы и средства для выполнения насущных задач. А лучше составьте четкий план по достижению результата.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов реализация задумок осуществится, если сделать акцент на креативности и неповторимости, новизне формата. Вам в помощь дистанционные образовательные центры, дизайнерские агентства, а также личные творческие идеи.

Займитесь сбором подходящей информации, не стесняйтесь консультироваться у специалистов. А вот излишние траты на развлечения и дорогостоящие вещи повлекут за собой стесненные финансовые обстоятельства.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям ждут помогут улучшить финансовое положение родители или другие члены семьи, а также семейный бизнес. Доход ожидаем от аренды и недвижимости, от торговли товарами собственного изготовления.

Благоприятны покупки качественных вещей для дома и близких. Пошатнуть вашу природную уверенность в своей правоте могут разногласия из-за чрезмерной требовательности к окружающим и попытке заставить их жить по вашим правилам и распорядку.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, запланируйте на эту неделю важные переговоры, совещания, сделки, командировки. Можно пройти обучение и получить новые знания и навыки, способствующие обретению более выигрышного места в деловых кругах.

Старайтесь быть в курсе последних событий в сфере вашей деятельности, при этом избегая хаотичности в мышлении и делах. Позаботьтесь о сохранении внутреннего спокойствия и выделите время, чтобы побыть в тишине наедине с собой.

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