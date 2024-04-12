«Инициатива заглохла»: почему военные концерны США не справляются с заказами

Пентагон, отмечает эксперт, перекладывает риски на частный сектор.

Американские военные концерны переживают период роста акций и доходов — это связано с тем, что они набрали рекордные портфели заказов, которые при этом не могут выполнить. Об этом изданию KP.RU заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Еще при (Дональде) Трампе пытались возобновить производство танков, привлечь „ветеранов бронетанковой промышленности“, но с приходом (Джо) Байдена инициатива заглохла, а потом большую часть таких возрастных специалистов выкосила пандемия. Теперь американцы отказались от создания инновационного Abrams Х с необитаемой башней — потому что делать его некому», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что в авиации Штатов происходят похожие проблемы. В 2019 году корпорация Lockheed Martin анонсировала гиперзвуковой беспилотный самолет SR-72.

Он должен был увидеть свет в 2030 году. Однако позже этот проект отдали частной компании масштабом поменьше.

«Это говорит о том, что Пентагон не может позволить себе рисковать провалом проектов. Они перекладывают риски на частный сектор: если выгорит — Пентагон купит, а если нет — то это провал некой частной компании», — отметил эксперт.

У американских концернов много денег и заказов, а вот производство сильно страдает, констатировал Леонков. Причем цена конечной продукции увеличилась в несколько раз.

Военно-промышленный комплекс США, говорит эксперт, поделен между республиканцами и демократами примерно поровну. Но если бы хоть одна фракция стала владеть большей частью рынка, то политический конкурент превратился в маленькую региональную партию, убежден Леонков.

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