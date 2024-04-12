С логикой беда: Захарова высмеяла инициативу властей Эстонии по РПЦ

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 37 0

Мария Захарова высмеяла предложение Эстонии признать РПЦ «террористами»

С логикой беда: Захарова высмеяла инициативу властей Эстонии по РПЦ

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Представитель МИД России усомнилась в душевном равновесии главы МВД Эстонии после его «идеи».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу властей Эстонии признать Русскую православную церковь (РПЦ) «террористической организацией». Эксклюзивный комментарий она дала в беседе с «Известиями».

Накануне глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что у него «как у министра внутренних дел нет другого выбора». Именно поэтому он якобы вынужден предложить данную инициативу парламенту, опираясь при этом на оценку Полиции безопасности и экспертизу МВД.

Мария Захарова предположила, что политический деятель страдает от «душевного нездоровья» — проблемы «налицо».

«Но и с логикой беда: С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами?» — пошутила дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова предрекла крах ЕС после вступления Украины в альянс.

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

11:44
МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве
11:31
Неизвестный с ножом набросился на полицейских в Уфе
11:22
Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев удостоены звания Героя России
11:20
Почувствовать себя героем: фестиваль «Город без опасности» прошел в Москве
11:11
С логикой беда: Захарова высмеяла инициативу властей Эстонии по РПЦ
10:59
ФСБ задержала жителя Кубани за передачу Украине сведений о войсках России

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок