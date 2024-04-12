С логикой беда: Захарова высмеяла инициативу властей Эстонии по РПЦ

Представитель МИД России усомнилась в душевном равновесии главы МВД Эстонии после его «идеи».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу властей Эстонии признать Русскую православную церковь (РПЦ) «террористической организацией». Эксклюзивный комментарий она дала в беседе с «Известиями».

Накануне глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что у него «как у министра внутренних дел нет другого выбора». Именно поэтому он якобы вынужден предложить данную инициативу парламенту, опираясь при этом на оценку Полиции безопасности и экспертизу МВД.

Мария Захарова предположила, что политический деятель страдает от «душевного нездоровья» — проблемы «налицо».

«Но и с логикой беда: С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами?» — пошутила дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова предрекла крах ЕС после вступления Украины в альянс.