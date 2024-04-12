Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в собственность России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 77 0

Решение принял Арбитражный суд.

Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в собственность России

Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов

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В Приморском крае восемь рыбопромышленных компаний и один оператор такси перешли в собственность государства. Соответствующее решение по иску Генпрокуратуры России вынес суд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В распоряжении государства оказались компании «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Приморская рыболовная компания», а также «Городское эко такси».

Всего Генпрокуратура подавала два иска, общие претензии по ним составляли 376 миллиардов рублей. Также суд удовлетворил требования ведомства в части признания недействительными договоров и сделок между рядом рыбопромышленных компаний, среди которых есть перечисленные наименования, и Росрыболовством, которые были заключены в 2018 году.

Среди фигурантов «рыбного дела» — сахалинский предприниматель, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий Олег Кан, который несколько лет находится в международном розыске. Коммерсант обвиняется в организации заказного убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, который тоже занимался рыбным промыслом.

Зимой этого года адвокат «крабового короля» объявил в суде о его смерти и попросил закрыть дело. Однако Генпрокуратура сочла это инсценировкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность России.

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