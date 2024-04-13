Взрыв машины экс-сотрудника СБУ квалифицировали как покушение на убийство

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 26 0

Василий Прозоров чудом остался жив.

Взрыв машины экс-сотрудника СБУ квалифицировали как покушение на убийство

Фото: Петров Сергей / ТАСС

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Подрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова силовики квалифицировали как покушение на убийство. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник.

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», — рассказал собеседник.

Автомобиль бывшего сотрудника СБУ взорвался на севере Москвы в пятницу, 12 апреля. По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель.

Сам Василий Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги. Он заверил, что продолжит и дальше разоблачать преступления киевского режима — бывший подполковник СБУ уверен, что за покушением стоит украинское правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадавший в Москве экс-сотрудник СБУ обвинил Украину в подрыве автомобиля.

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