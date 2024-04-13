Собянин назвал популярные у москвичей онлайн-сервисы в сфере культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что современные технологии способствуют развитию столичных учреждений.

Так, например, с помощью городских онлайн-сервисов москвичи могут покупать билеты в культурные учреждения через единую билетную систему. Также у горожан есть возможность получить единый читательский билет или забронировать книги онлайн.

Кроме того, жители столицы могут арендовать помещения для проведения мероприятий в театре, музее, библиотеке и других культурных учреждениях.

Благодаря онлайн-сервисам можно также запланировать прогулку по Москве и изучить город онлайн при помощи проекта «Узнай Москву».

«На портале и в мобильном приложении больше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания свыше 4 тысяч объектов — зданий, памятников, музеев — и многое другое», — написал глава города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин объявил об открытии спорткомплекса «Скиф» после капремонта.