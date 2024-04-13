«Как быстро растут дети»: Прилучный показал сына за рулем его первой машины

Актер снова продемонстрировал подписчикам образ примерного отца.

Павел Прилучный, несмотря на развод с первой женой Агатой Муцениеце, старается оставаться хорошим отцом для их общих детей. Судя по соцсетям, актер регулярно встречается с Мией и Тимофеем, показывая подписчикам, как он проводит время с дочерью и старшим сыном.

На этот раз Прилучный поделился видео, на котором его младший сын Микаэль от актрисы Зепюр Брутян сидит за рулем игрушечного автомобиля, а управляет машиной с помощью дистанционного пульта Тимофей. Их сестра Мия со стороны наблюдает, как мальчишки развлекаются.

«Как быстро растут дети», — прокомментировал кадры Прилучный.

К слову, в прошлом месяце актер поздравил любимую дочку с днем рождения: 3 марта девочке исполнилось восемь лет. Взрослеющей Мие отец преподнес детский квадроцикл.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Процесс сопровождался скандалом, актриса не раз обвиняла бывшего в злоупотреблении спиртным, агрессии, намекала даже на домашнее насилие. Уже после развода бывшая возлюбленные прошли несколько судов, инициатором которых являлась Муцениеце: артистка выписала «мажора» из своей квартиры в центре Москвы, требовала взыскать с него расходы на адвокатов, а после обвинила экс-мужа в неуплате алиментов.

В 2022-м Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян. Новая избранница нашла общий язык с детьми артиста. В новой семье подрастает сын Микаэль, который появился на свет в конце апреля прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный запретил детям забирать его подарки домой к Агате Муцениеце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ