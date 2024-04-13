«Как быстро растут дети»: Прилучный показал сына за рулем его первой машины

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Прилучный показал, как проводит время с сыновьями от Муцениеце и Брутян

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / bugevuge; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер снова продемонстрировал подписчикам образ примерного отца.

Павел Прилучный, несмотря на развод с первой женой Агатой Муцениеце, старается оставаться хорошим отцом для их общих детей. Судя по соцсетям, актер регулярно встречается с Мией и Тимофеем, показывая подписчикам, как он проводит время с дочерью и старшим сыном.

На этот раз Прилучный поделился видео, на котором его младший сын Микаэль от актрисы Зепюр Брутян сидит за рулем игрушечного автомобиля, а управляет машиной с помощью дистанционного пульта Тимофей. Их сестра Мия со стороны наблюдает, как мальчишки развлекаются.

«Как быстро растут дети», — прокомментировал кадры Прилучный.

К слову, в прошлом месяце актер поздравил любимую дочку с днем рождения: 3 марта девочке исполнилось восемь лет. Взрослеющей Мие отец преподнес детский квадроцикл.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Процесс сопровождался скандалом, актриса не раз обвиняла бывшего в злоупотреблении спиртным, агрессии, намекала даже на домашнее насилие. Уже после развода бывшая возлюбленные прошли несколько судов, инициатором которых являлась Муцениеце: артистка выписала «мажора» из своей квартиры в центре Москвы, требовала взыскать с него расходы на адвокатов, а после обвинила экс-мужа в неуплате алиментов.

В 2022-м Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян. Новая избранница нашла общий язык с детьми артиста. В новой семье подрастает сын Микаэль, который появился на свет в конце апреля прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный запретил детям забирать его подарки домой к Агате Муцениеце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:44
«Как быстро растут дети»: Прилучный показал сына за рулем его первой машины
19:31
Паводок в Оренбурге достиг максимальной отметки
19:26
Провел сутки в ловушке: мужчина застрял в снежной пещере в свой день рождения
19:13
«Принцип богатых людей»: Роза Сябитова рассказала, как тратит деньги
19:00
Боевики ВСУ массово сдаются в плен российской армии на авдеевском направлении
18:47
«Постучал в мою дверь»: у Бони появился новый ухажер спустя пару месяцев после расставания

Сейчас читают

«Игра на публику»: зачем Германия передает Украине еще один ЗРК Patriot
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на 255 сантиметров
«Мне дочка позвонила»: семья Блиновской прокомментировала слухи об уходе ее мужа на СВО
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок