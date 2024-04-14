Деменция вышла на новый уровень: Джо Байден перепутал себя с Дональдом Трампом

Действующий американский президент в 2020 году «предсказывал» войну Израиля с Ираном. Правда, теперь совсем забыл о своих словах.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял во время предвыборной кампании в 2020 году, тогдашний лидер Америки Дональд Трамп втянет страну в войну с Ираном. Такое «предсказание» он сделал в эфире VICE News, соответствующий выпуск четырехлетней давности опубликован на YouTube-канале.

«Я беспокоюсь, что он (Трамп — Прим. ред.) собирается втянуть нас в войну в Иране», — сказал он.

Еще четыре года назад Байден обвинял Трампа в том, что из-за его действий мир изменился. По его словам, американцы, включая независимых кандидатов и некоторых республиканцев, знают, «насколько он плох» и «близок к тому, чтобы втянуть нас в войну».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Иран ночью 14 апреля выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.

Следует отметить, что военные США, а также Великобритании и Иордании использовали свои средства ПВО для перехвата большей части ракет и БПЛА Ирана. В связи с атакой Байден провел переговоры по телефону с Нетаньяху. Глава Белого дома заявил, что Штаты не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог Джон Вароли оценил риски ядерной войны после ответного удара Ирана по Израилю.