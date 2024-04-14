На Украине сообщили о взрыве в Днепре
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
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В Днепре на Украине (прежде город носил название Днепропетровск) на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство «Укринформ».
Где конкретно произошел взрыв, не уточняется. Известно, что с 17:49 по московскому времени в Днепропетровской области начали звучать сигналы тревоги.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о пожаре на высоковольтных подстанциях под Одессой.
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