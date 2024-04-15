Не все так однозначно: кому могут предоставить адресную льготную ипотеку

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 8 0

Финансист Паулаускас: адресную льготную ипотеку продлят для молодых специалистов

Не все так однозначно: кому могут предоставить адресную льготную ипотеку

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Чтобы претендовать на особую льготу, необходимо подходить по некоторым категориям.

Россияне все еще смогут получить адресную помощь, несмотря на возможное окончание программы льготой ипотеки Центробанком летом 2024-го года. Об этом NEWS.ru рассказал член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Как объяснил специалист, адресный кредит на приобретение какой-либо недвижимости предназначен лишь для покупки «вторички».

«В июле 2024 года ЦБ РФ предполагает завершение массовой программы льготной ипотеки, но адресная программа продолжит развитие. Главное отличие адресных льгот: они распространяются только на вторичный рынок. Льготы доступны только гражданам РФ, имеющим статус нуждающихся в улучшении жилищных условий», — подчеркнул Станислав Паулаускас.

Он также добавил, что у адресного финансирования есть определенные «приоритеты». Например, многодетные семьи, молодые специалисты в различных сферах, а также сельское хозяйство, медицина, образование и другие.

Чтобы стать претендентом на предоставление адресной льготной ипотеки, необходимо подходить по некоторым условиям.

Во-первых, гражданин должен иметь востребованную в конкретном регионе профессию, а также проживать или быть готовым к переезду в другой город или область. Во-вторых, нужен постоянный и достаточный доход для уплаты платежа по ипотеке.

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