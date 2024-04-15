Магия не поможет: в МИД России оценили перспективы концепции контроля над вооружениями

Заместитель Сергея Лаврова также назвал условие для возобновления диалога РФ и США по стратегической стабильности.

Новые соглашения по контролю над вооружениями не появятся по волшебству, поэтому перспективы в данной сфере мрачные. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«По мановению волшебной палочки новые соглашения не возникнут. Поэтому перспективы контроля над вооружениями как концепции на сегодня весьма мрачные», — сказал он.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что Россия вернется к переговорам по стратегической стабильности, когда увидит кардинальные изменения в политике Соединенных Штатов. Сейчас не наблюдается даже минимальных признаков, указывающих на корректировку разрушительного антироссийского заряда.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года заявлял о готовности к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Однако, подчеркивал он, «мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия».

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров обозначил условия возобновления диалога по стратегической стабильности. Штаты развратила покорность, которую они, в частности, почувствовали у стран Европы, констатировал дипломат.