«На полном серьезе?» — Путин о готовности США вести переговоры с Россией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Президент отметил лицемерность американских коллег в данном вопросе.

Россия готова вести диалог с США по стратегической стабильности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, которое прошло в Гостином дворе в Москве.

«Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности», — сказал Путин.

При этом президент России отметил лицемерность американских коллег, которые якобы выражают готовность вести разговор. Причем делают они это в преддверии выборов в Штатах и заявлений о желании сломить Россию.

«Но вот, что хотел бы подчеркнуть, — чтобы меня все правильно поняли — в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» — заметил также Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белый дом отверг возможность переговоров между Россией и США по украинскому вопросу и по более глобальной теме стратегической стабильности. Хотя сигналы о том, что такое возможно, из США поступали — и в России их услышали.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
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