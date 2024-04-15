Депутаты в Грузии подрались при обсуждении закона об иноагентах: «По носу всем»

Потасовку начали представитель от оппозиции и исполнительный секретарь правящей партии в стране.

Драка завязалась во время обсуждения в парламенте Грузии закона об иностранных агентах. Трансляция велась на YouTube-канале законодательного органа, однако была прервана из-за инцидента.

На кадрах видно, как драка произошла между депутатом от оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе. Второй получил удар по голове, когда выступал перед парламентом. К потасовке затем подключились и другие чиновники.

«Этот [кулак] должен ударить по носу всем, что ударило по агентству Мдинарадзе», — приводит слова Элисашвили грузинское агентство Publika.Ge.

Скандальный законопроект об иноагентах был отозван из парламента в марте 2023 года, когда Грузию охватили массовые протесты. Однако позднее правящая партия заявила о намерениях рассмотреть документ заново. Он предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Грузинское общество сочло инициативу за «отход от европейского курса».

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