«Персонал не напрягает»: Бородина рассказала о своем отношении к домработницам

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Ксения Бородина призналась, что не может обходиться без помощи домработниц

«Персонал не напрягает»: Бородина рассказала о своем отношении к домработницам

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Телеведущая не тратит свое драгоценное время на домашние хлопоты. Чем занимается знаменитость в освободившиеся часы?

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о том, как много времени экономит благодаря домработницам. В личном блоге знаменитость ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, не мешает ли ей обслуживающий персонал отдыхать дома.

Звезда приобрела огромный загородный особняк, который требует постоянного ухода. Она решила не тратить свое время на домашние хлопоты и наняла домработниц, которые, как отмечает Бородина, ей совершенно не мешают, поскольку у них свой график.

Бывшей телеведущей «Дома-2» не хватает времени на уборку и готовку еды, поэтому она решила использовать сэкономленное за счет персонала время на общение со своими детьми.

«Нас с детьми персонал не напрягает. Нас часто оставляют наедине, особенно, когда мы ужинаем», — уверяет Ксения Бородина.

Телеведущая экономит время не только на домашних делах, но и на поездках на машине. Для этого она наняла два водителя.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Бородина с особой тщательностью относится к подбору домработниц.

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
94.07
0.48 99.93
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:02
Задержан подозреваемый в убийстве известного юмориста в Сочи
20:53
Мэр Москвы рассказал о развитии школьных театров
20:42
«Персонал не напрягает»: Бородина рассказала о своем отношении к домработницам
20:33
Они вернулись: клещи вышли на охоту в разных регионах России
20:22
В Москве стартовал сезон благоустройства территорий
20:12
Роскомнадзор может заблокировать TikTok в России

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Яблоко раздора: к чему приведут территориальные споры Южной Кореи и Японии
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок