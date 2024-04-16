«Персонал не напрягает»: Бородина рассказала о своем отношении к домработницам

Телеведущая не тратит свое драгоценное время на домашние хлопоты. Чем занимается знаменитость в освободившиеся часы?

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о том, как много времени экономит благодаря домработницам. В личном блоге знаменитость ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, не мешает ли ей обслуживающий персонал отдыхать дома.

Звезда приобрела огромный загородный особняк, который требует постоянного ухода. Она решила не тратить свое время на домашние хлопоты и наняла домработниц, которые, как отмечает Бородина, ей совершенно не мешают, поскольку у них свой график.

Бывшей телеведущей «Дома-2» не хватает времени на уборку и готовку еды, поэтому она решила использовать сэкономленное за счет персонала время на общение со своими детьми.

«Нас с детьми персонал не напрягает. Нас часто оставляют наедине, особенно, когда мы ужинаем», — уверяет Ксения Бородина.

Телеведущая экономит время не только на домашних делах, но и на поездках на машине. Для этого она наняла два водителя.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Бородина с особой тщательностью относится к подбору домработниц.