Стало известно о смерти еще двух пациентов «СМ-Клиники», где погибла москвичка

Прокуратура Москвы взяала на контроль проведение надзорных мероприятий в связи с инцидентами в частной медицинской клинике.

Смерть 40-летней женщины после пластики живота в московском медицинском центре «СМ-Клиника» на улице Сенежская была не единственной. Стало известно о еще двух случаях кончины пациентов.

Пресс-служба столичной прокуратуры заявила о погибшей женщине 1966 года рождения, которой в этом месте было проведено лапароскопическое желудочное шунтирование. На следующий день после операции пациентке стало плохо и, несмотря на еще одну операцию, она скончалась.

«Установление обстоятельств оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека, на контроле в прокуратуре округа», — пишет ведомство в Telegram-канале.

Также прокуратура рассматривает обращение женщины, супруг которой скончался в медучреждении в августе 2022 года.

В случае со смертью 40-летней женщиной уже возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой жертве клиники в Петербурге, где пациентка умерла после липосакции.