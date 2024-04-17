«В скором времени»: Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию

«В скором времени»: Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Когда российский лидер приедет в Анкару?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договоренность о визите лидера России Владимира Путина в Анкару.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — заявил Эрдоган в беседе с журналистами.

В начале февраля сообщалось, что Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшее время. Глава турецкого МИД Хакан Фидан поделился, что деловая беседа президента России с Эрдоганом будет включать в себя обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, в том числе, событий на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Реджеп Эрдоган поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

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