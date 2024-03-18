Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах президента России

Лидер Турции пожелал российскому коллеге новых успехов в работе на благо народа России.
Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что Эрдоган указал на убедительную победу Путина и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.
В свою очередь российский президент поздравил Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамаданом.
Ранее Путину позвонил целый ряд других глав государства. В числе первых поздравивших его с победой были президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Боливии Луис Арсе, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также российского президента поздравили президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры стран.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко по телефону поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.
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