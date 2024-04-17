Слишком дорого? Как купить жилье без ипотеки

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Адвокат Дубинин: помимо ипотеки существует лизинг и рассрочка от застройщиков

Слишком дорого? Как купить жилье без ипотеки

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Есть более простой способ обзавестись квартирой.

Когда речь заходит о покупке квартиры, то нередко рождаются мысли об ипотеке, но порой это может быть не самым оптимальным решением. Адвокат Дубинин поделился другими способами приобретения жилья в комментарии для издания Lenta.ru. Эксперт выделил сразу три альтернативных способа.

Первый — рассрочка от застройщика, которая выгодна покупателю благодаря отсутствию факта начисления процентов по кредиту и объекта в залоге у банка. Более того, сейчас многие девелоперы готовы ждать сдачу объекта более одного года.

Несмотря на множество плюсов, в этом случае есть один нюанс, стоимость объекта будет дробиться на несколько равных частей и каждая из них по стоимости будет в разы выше.

Дубинин советует изучить лизинг при покупке вторичного жилья, выделяя это вторым способом. Работает так же, как и лизинг, но тут имеется ежемесячная арендная плата. Отличие — собственником остается лизинговая компания, но покупатель впоследствии сможет выкупить жилье.

К подобной практике застройщики прибегают редко, так как дата последнего платежа заранее неизвестна, а за время проживания у жилья будет копиться износ и меняться цена — не в пользу девелопера.

«По такой схеме чаще всего покупают низколиквидные объекты, которые трудно реализовать в моменте», — предупреждает адвокат.

Последней альтернативой ипотеки эксперт выделил trade-in, который выгоден обеим сторонам. Клиент получает скидку на новое жилье от 1-3%, а также быструю продажу своей старой квартиры.

Девелопер же — выкуп недвижимости по более низкой цене, чем по рынку, а также получает нового клиента, который готов заселиться в дом почти сразу.

Ранее 5-tv.ru писал про главные факторы, при которых почти наверняка можно получить ипотеку в 2024 году.

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