«Мы перестали спать»: Вячеслав Жеребкин рассказал о болезни семилетнего сына

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Семилетний сын певца Жеребкина страдает от диабета

«Мы перестали спать»: Вячеслав Жеребкин рассказал о болезни семилетнего сына

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Певец рассказал, как семья борется с тяжелым недугом маленького Дениса.

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал, что из-за болезни младшего сына Дениса их жизнь с женой Татьяной кардинально изменилась. Несколько лет назад пара узнала, что у их ребенка диабет.

«Жизнь моя и Танина изменилась кардинально, потому что мы вообще перестали спать. Тогда не было у нас, во-первых, опыта. Мы были в шоке, когда узнали. Я не верил, как это может быть, откуда? Я даже не знаю, что это такое», — признался Вячеслав в интервью «PRОЖизнь».

На пальчиках сына постоянно были ранки, на которые было больно смотреть родителям. Супруги каждый час измеряли Денису сахар.

«Сахарный диабет первого типа — это когда у человека нет инсулина собственного. Мы ему пальцы кололи, это было мучительно. Так мы жили год», — рассказал певец.

Однако спустя время рутина родителей немного облегчилась, так как появились специальные датчики для измерения сахара. Сыну исполнителя уже семь лет, уже четыре года он живет с этим заболеванием. Вячеслав Жеребкин признавался, что наследник до сих пор полностью не свыкся с болезнью.

«Говорит, когда пройдет диабет? Есть моменты, особенно когда маленький был, это просто до слез… Хочет кушать, а мы не можем кушать — сахар высокий. А он хочет печенье, мы говорим, сынок, надо подождать. Он в слезы, истерику. Сейчас он уже понимает, даже сам себе делает сколько надо инсулина», — отмечает певец.

Денис не унывает и ведет полноценную жизнь, наполненную обыкновенными радостями любого ребенка. Звездные родители при этом делают все возможное, чтобы сын не был ущемлен какими-либо ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как солист «На-На» Жеребкин встретил свою вторую супругу.

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