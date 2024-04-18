Краснов провел встречу с руководителем Главного контрольного управления Кубы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

В ходе беседа была затронута тема борьбы с коррупцией.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с руководителем Главного контрольного управления Кубы Гладис Марией Бехерано Портелой. В ходе беседа была затронута тема борьбы с коррупцией.

Краснов отметил, что прокуратора России принимает активное участие в работе многих международных антикоррупционных форматов.

«На национальном уровне мы имеем значительный опыт как в части профилактики коррупции, так и борьбы с ней, возмещения причиненного ущерба. Наличие собственных уникальных методик проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов, выявления и предотвращения конфликта интересов, контроля за доходами и расходами чиновников позволяет эффективно противостоять различным коррупционным проявлениям», — отметил генпрокурор.

Он подчеркнул, что у России большой опыт в борьбе с коррупцией, которым страна готова делиться со своими партнерами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Краснов также встретился с председателем Верховного народного суда Кубы Рубеном Ремихио Ферро.

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