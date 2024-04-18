Неизлечимо больная Селин Дион выпустит фильм о борьбе с недугом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Эта картина станет любовным письмом певицы к поклонникам.

Неизлечимо больная Селин Дион выпустит фильм о борьбе с недугом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi29/MediaPunch Inc.

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Канадская певица Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности, вышла на связь в своем личном блоге. Она рассказала, что на стриминговом сервисе Prime Video 25 июня выйдет документальный фильм о ее борьбе с неизлечимой болезнью.

Фильм сняла режиссер Айрин Тейлор. Она рассказала, что эта картина станет любовным письмом певицы к поклонникам и продемонстрирует «стойкость человеческого духа» перед лицом трудностей.

Артистке поставили страшный диагноз в декабре 2022 года. Синдром мышечной скованности поражает нервную систему и вызывает неконтролируемые болезненные спазмы мышц. Недуг знаменитой певицы прогрессирует, а эффективного лечения от него до сих пор нет. Казалось бы, еще недавно артистка радостно делилась своими успехами с фанатами, рассказывая про планы и о своих поездках.

Ранее 5-tv.ru писал, как злосчастная болезнь поставила крест на карьере Селин Дион.

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