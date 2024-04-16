Повышение доступности: в России увеличили затраты на лекарства для льготников

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В России увеличили затраты на лекарства для льготников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Норматив был проиндексирован на 7,4%.

В России увеличили затраты на лекарства для льготников. Этот норматив проиндексировали на 7,4%. Именно на столько официально выросли потребительские цены за прошлый год.

Сейчас препараты за счет бюджета по всей стране получают более 26 миллионов человек. На каждого, с учетом повышения, положено около 1,2 тысячи рублей. По мнению экспертов, это позволит сохранить текущий уровень обеспечения льготников необходимыми лекарствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Всероссийском союзе пациентов заявили о необходимости урегулировать работу аптек. В частности, считают там, стоит ограничить маркетинговые бонусы и вести контроль за наценкой на льготные и бюджетные препараты.

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