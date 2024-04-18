«Вспыльчивый очень»: Лоза объяснил агрессивное поведение Лепса на концерте

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 29 0

Лоза поддержал Лепса, выбившего телефон из рук фанатки

«Вспыльчивый очень»: Лоза объяснил агрессивное поведение Лепса на концерте

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артист выбил смартфон из рук снимавшей его фанатки.

Композитор Юрий Лоза объяснил вспыльчивое поведение певца Григория Лепса на концерте — тогда он хлестким ударом выбил смартфон из рук фанатки. В комментарии «Вечерней Москве» он раскрыл причину, по которой исполнитель хита «Рюмка водки на столе» отреагировал так резко.

Концерт проходил в Костроме, именно во время него знаменитости досаждала одна из фанаток. Она не соблюдала дистанцию, продолжая фотографировать звезду с очень близкого расстояния, а на его недвусмысленные знаки поклонница не обращала никакого внимания. По мнению Лозы, не все артисты любят съемку, он и входит в эту группу. Последней каплей терпения было именно короткое расстояние до знаменитости.

«Во время выступления Лепс был уверен, что его будут снимать с расстояния не менее десять метров, а тут вдруг подбегает какая-то женщина и начинает тыкать в физиономию камерой», — объясняет поведение певца композитор Лоза.

Он отмечает, что далеко не все артисты реагируют на съемку так резко. Многие сдерживают свои эмоции и гасят агрессию в ее самом начале.

«Ну Лепс просто такой вспыльчивый очень, импульсивный, поэтому повел себя так», — говорит Лоза.

Сам же композитор поступил бы совершенно иначе, а именно вызвал охрану.

«Я, наверное, сам по себе просто более спокойный, к тому же постарше на десять лет», — отметил Лоза.

Ранее 5-tv.ru рассказал о серьезных последствиях для Юрия Лозы за случай с выбиванием смартфона фанатки.

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.09
-0.23 100.53
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:55
«Из загробного мира?» — россиянка опровергла новости о побеге миллиардера Хауба к ней в Москву
0:43
В МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
0:32
Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций закуплен 451 электробус
0:20
Рак «молодеет»: в каком возрасте люди чаще болеют онкологией
0:09
Белому дому пришлось оправдываться после заявления Байдена о съедении его дяди людоедами
23:57
«Вспыльчивый очень»: Лоза объяснил агрессивное поведение Лепса на концерте

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Путин сделал замечание губернатору Тюменской области: «Не надо так о людях»
Удар неотвратим: на Земле объявили максимальный уровень угрозы от Солнца
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок