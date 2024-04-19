Страшное ДТП и разрыв с шоу-бизнесом: как сейчас живет Елена Перова

Когда-то артистка была на высоте, но не смогла справиться с жизненными трудностями.

Российская певица Елена Перова когда-то очень часто появлялась на телеэкранах. Эпатажная артистка прославилась свои участием в группе «Лицей», однако после предпочла сольную карьеру.

Исполнительница, определенно, могла добиться очень многого, но неожиданно пропала со всех радаров и оставила шоу-бизнес. Что же пришлось пройти звезде, и почему она так спешно скрылась из поля зрения СМИ?

Музыкальная семья

Будущая артистка родилась 24 июня 1976-го в столице. Семья была музыкальная, поэтому девочка всегда стремилась к искусству: отец мастерски играл на кларнете, а мама — на фортепиано. Пара играла в оркестре Московского академического театра сатиры.

Известный телеведущий Сергей Супонев и руководитель программ на федеральном канале — сводный брат от первого брака матери — всегда поддерживал любимую сестру. Именно он заметил в ней музыкальный талант, а на протяжении всей жизни подталкивал Перову вперед.

Благодаря брату юная певица пришла в вокально-хореографический коллектив «Детский мир» под руководством композитора Валентина Овсянникова, где познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили — в будущем они станут подругами и коллегами.

Фото: Саверкин Александр / ТАСС

В 1991 году приемный отец Насти — продюсер Алексей Макаревич — заметил особую слаженность трех маленьких звезд. Так появилась группа «Лицей».

Неожиданная слава

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Слава к молодым исполнительницам пришла внезапно. С первого своего появления на отечественном телевидении женский коллектив, состоящий из ярких девушек, полюбился зрителям и слушателям.

Спустя год у них вышел первый хит «Субботний вечер», в 1993 году и 1994 «Лицей» вышел в финал популярного телевизионного фестиваля «Песня года».

Еще спустя год группа получила премию «Овация» в номинации «Открытие года», а композиция «Осень» особенно пришлась по душе аудитории.

Сейчас поклонники «Лицея» отмечают, что зачастую ведущей вокалисткой была Макаревич, пока Перова и Ишханишвили оставались на вторых ролях. Возможно, это и не нравилось Елене.

Девушка решила прислушаться к брату, который работал на крупном телеканале, и попробовать себя в качестве ведущей программы «Щас спою» в 1997 году.

Артистка всегда стремилась к большему — к самореализации и продвижению. Однако коллектив прекратил ей давать необходимое, а продюсер противостоял «побочным» проектам.

Резкий разрыв

Алексей Макаревич строго-настрого запретил Перовой участвовать в съемках, однако певица не захотела мириться с преградами. Из группы «Лицей» ее исключили. Несомненно, решение далось очень тяжело и исполнительница столкнулась с неприязнью со стороны бывших подруг.

«Расставания с девочками и продюсером было не самым простым. Из группы меня выгнали. Омерзительно было то, что остальные две девочки не принимали участие в обсуждении этой проблемы. Они перестали со мной здороваться за кулисами. Проходили мимо, как будто бы меня и нет», — вспоминала она.

Но все же Елена Перова была уверена, что впереди ее ждет большее — даже если с музыкой придется попрощаться насовсем.

«В „Лицее“ мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось. Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера.

Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, я подумала: ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь», — вспомнила артистка в в беседе с журналом «Интервью».

Что дальше?

Переживать Елене Перовой точно не стоило, ведь спустя некоторое время продюсеры коллектива «Блестящие» пригласили певицу в поп-гранж проект «Амега». В группе артистка состояла около двух лет вместе с Алексеем Романоф и Олегом Добрыниным.

Идея, к большому сожалению, не окупилась: исполнительнице вновь доставались лишь припевы, а доход получался мизерным из-за неподходящего времени создания группы. В 2000 году Перова вновь пустилась в свободное плавание.

Очень сильно помог девушке продюсер Юрий Усачев, бывший участник группы «Гости из будущего». Он предложил певице попробовать записать сольный альбом. Сперва она отказалась — Елена не верила в собственные силы.

Однако вскоре Перова записала новые треки, выпустила пластинку «Лети за солнцем» и отправилась на гастроли по всей стране. Сказалась поддержка талантливого продюсера и брата. Также артистка дружила и с Евой Польной, подопечной Усачева.

Затем певица собрала собственную группу «Перья», песни для которой писала сама, а стиль музыки определяла как «поп-рок». Артистка выпустила еще несколько альбомов — коллектив пользовался немалой популярностью.

Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.

Помимо музыкальной деятельности, Перова также попробовала себя в актерской сфере. Она снялась во многих проектах, самые известные из которых «В движении», «Ангел или демон» и «Маргоша». Кроме того, знаменитость не переставала появляться в эфирах различных телепередач в качестве ведущей или члена жюри.

«Сезария Эвора, например, стала известной всему миру вообще на склоне лет. Я не провожу параллель, просто хочу сказать, что музыкой никогда не поздно заниматься. Мне, кстати, в свое время предлагали вернуться и в „Лицей“, и в „Амегу“. Естественно, я отказывалась, потому что не вижу себя в повторении пройденного. Но ничего не кончено», — высказывалась звезда.

Перечеркнуть все

Вероятно, самым большим потрясением в жизни Елены Перовой стала гибель брата Сергея Супонева в 2001 году. Ведущий всегда был для знаменитости крепкой опорой. Именно благодаря ему певица начала свой путь в шоу-бизнесе и смогла не опустить руки.

Снегоход, которым управлял Супонев, столкнулся с речной пристанью, в результате чего журналист вылетел из машины и смертельно ударился головой.

Елена стала одной из первых, кто узнал о страшной трагедии. По воспоминаниям артистки, новость стала настоящим шоком — она металась по квартире, не зная как сообщить матери о случившемся.

«Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью. Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование.

Отказывалась, естественно. А зачем? Говорю: вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата и вообще эту ситуацию вскапывать», — признавалась Перова.

Согласно материалам СМИ, из-за произошедшего у исполнительницы начались проблемы с алкоголем, а после певица и вовсе попала в плохую компанию, разрыв с которой привел к сильной депрессии.

Новый шок потряс Елену в 2013 году — добровольно ушел из жизни племянник Кирилл, сын горячо любимого погибшего брата. В том же году Елена Перова на своем «Опеле» пострадала в серьезной аварии.

На полной скорости артистка врезалась в припаркованную машину. Согласно экспертизе врачей, в крови бывшей участницы «Лицея» содержался алкоголь. Спустя год после ДТП сотрудники ДПС остановили Елену за рулем автомобиля — она вновь была в нетрезвом состоянии.

Елена Перова сегодня

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Печально, что лишившись близкого, Елена Перова не смогла оправиться от потери — рядом не нашлось любящего человека, который поддержал бы артистку. Ни детей, ни супруга у нее нет. Исполнительница была замужем, однако брак не закончился ничем хорошим и продлился всего один год.

После всех несчастий певица совсем пропала — ее прекратили приглашать на шоу и проекты, а творческая деятельность кончилась и вовсе.

В 2021-м знаменитость неожиданно вернулась в программу «Последний герой», однако участие обернулось полной неудачей и Перова покинула реалити после первого выпуска. Дали о себе знать семейные проблемы и здоровье.

«Не так давно умер папа, мама серьезно болела. Были опасения, что она не сможет полностью восстановиться. Но сейчас все хорошо, она снова играет на фортепьяно — занимается любимым делом. Мама очень скучает по папе! Но жизнь продолжается и вносит свои коррективы», — объясняла звезда.

Сейчас она проживает загородом и стремится освоить новую профессию, не связанную с эстрадой и публичным пространством.

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