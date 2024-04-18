По факту нападения на съемочную группу «Известий» возбуждено уголовное дело

Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на съемочную группу «Известий» в Москве. Инцидент произошел в четверг, 18 апреля, когда журналисты приехали в дом, где проживает предполагаемая любовница немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба — Вероника Ермилова.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ruУголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Охрана дома беспрепятственно пропустила группу, однако после этого из квартиры женщины вышел мужчина и начал агрессивно себя вести. Он начал выхватывать оборудование у съемочной группы и ломать его. Нападавший также заявил, что ничего не знает о миллиардере Хаубе.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Происходит допрос очевидцев, а также изучение записей видеонаблюдения

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