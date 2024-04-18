«Их очень много»: для чего Киеву нужна принудительная эвакуация в Харьковской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

Ганчев: эвакуация из Харьковской области нужна для размещения ВСУ и наемников

«Их очень много»: для чего Киеву нужна принудительная эвакуация в Харьковской области

Фото: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko

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Тема:
Спецоперация

Власти региона намерены выселить жителей 47 населенных пунктов.

Киевский режим проводит принудительную эвакуацию в нескольких районах Харьковской области, чтобы освободить место для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Всего под принудительную эвакуацию подпали 47 населенных пунктов, за исключением Харькова.

«Мы неоднократно слышим о том, что даже объявлена принудительная эвакуация так называемая… То есть нужно было освобождать, скорее всего, для военнослужащих, там и наемники западные наезжают. Их очень много, к сожалению. И мобилизуют они постоянно, занимаются мобилизацией», — приводит слова Ганчева РИА Новости.

При этом, как утверждает глава региональной ВГА, многих местных выселяют на запад Украины.

Неделей ранее власти региона объявили о принудительной эвакуации Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, поможет ли Украине закон об ужесточении мобилизации.

Тема:
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