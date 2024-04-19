Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций закуплен 451 электробус

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Инвесторами стали граждане из 73 регионов России, из них 70% — жители столицы и Подмосковья.

Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций закуплен 451 электробус

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Средства, полученные Москвой от размещения зеленых облигаций, были направлены на экологически ориентированные проекты, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, доходы пошли на закупку 451 электробуса и строительство 48 километров и 21 станции Большой кольцевой линии.

«Реализация этих экологических проектов помогла сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ почти на одну тысячу тонн, а парниковых газов — примерно на 42 тысячи тонн в год», — написал Собянин в Telegram.

Мэр уточнил, что речь идет о двух выпусках зеленых облигаций. В 2021 году состоялся 74-й выпуск Городского облигационного (внутреннего) займа в объеме 70 миллиардов рублей.

А в прошлом году впервые были выпущены зеленые облигации для граждан на два миллиарда рублей. Выпуск был полностью раскуплен за пять недель. Инвесторами стали граждане из 73 регионов России, из них 70% — жители Москвы и Московской области.

«Доход по облигациям — 8,5% годовых — выплачивается ежеквартально. Срок обращения ценных бумаг — два года. При этом предъявить их для выкупа можно и до истечения назначенного срока по стоимости приобретения», — отмечал мэр ранее.

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