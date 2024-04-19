Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций закуплен 451 электробус

Средства, полученные Москвой от размещения зеленых облигаций, были направлены на экологически ориентированные проекты, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, доходы пошли на закупку 451 электробуса и строительство 48 километров и 21 станции Большой кольцевой линии.

«Реализация этих экологических проектов помогла сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ почти на одну тысячу тонн, а парниковых газов — примерно на 42 тысячи тонн в год», — написал Собянин в Telegram.

Мэр уточнил, что речь идет о двух выпусках зеленых облигаций. В 2021 году состоялся 74-й выпуск Городского облигационного (внутреннего) займа в объеме 70 миллиардов рублей.

А в прошлом году впервые были выпущены зеленые облигации для граждан на два миллиарда рублей. Выпуск был полностью раскуплен за пять недель. Инвесторами стали граждане из 73 регионов России, из них 70% — жители Москвы и Московской области.

«Доход по облигациям — 8,5% годовых — выплачивается ежеквартально. Срок обращения ценных бумаг — два года. При этом предъявить их для выкупа можно и до истечения назначенного срока по стоимости приобретения», — отмечал мэр ранее.