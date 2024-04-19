Намеренно вызвали осадки? Почему на самом деле Дубай «ушел под воду»
Засев облаков мог спровоцировать сильнейшие дожди в Дубае
Фото, видео: Reuters / Abdel Hadi Ramahi; 5-tv.ru
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Столица ОАЭ пережила самый настоящий потом из-за сильных ливней. Есть версия, что всему виной не погода, а люди.
Последствия внезапного потопа сейчас ликвидируют и в ОАЭ, а также выясняют причины штормового ветра и аномальных дождей в регионе, которые привели к настоящему апокалипсису. И сейчас достаточно неожиданная версия об искусственно вызванных осадках получает все больше подтверждений.
В засушливом регионе давно ведутся разработки технологии вызова дождей. Во время испытаний и могла произойти ошибка, это нам подтвердили российские эксперты, которые уже и тучи разгоняли, и провоцировали осадки.
«Дубай — такое место, где воды огромное количество в атмосфере. Там постоянно влажность порядка 90%, а вот дождей там мало. Это перспективное место, чтобы вызывать дожди. Возможно, здесь сложились факторы природные и человеческие. Но, я думаю, что такая катастрофичность — это, скорее, предрасположенность климатическая, погодная», — говорит ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.
Другими словами — дождь и так собирался пойти, но подключились ученые. И вот итог. Вы посмотрите, как стремительно развивались события: солнце мгновенно сменилось тучами, ветром и дождем. Потопы оказались настолько серьезными, что уже третий день местные коммунальщики разгребают последствия, а тысячи туристов пытаются вылететь домой.
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