В России появятся больничные для самозанятых
Сейчас самозанятым нужно оформлять индивидуальное предпринимательство, чтобы болеть «официально». Когда нововведения вступят в силу?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru
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В России появятся больничные для самозанятых. С 2026 года работающие на себя смогут делать добровольные взносы в Социальный фонд, чтобы получать пособия в случае болезни. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде.
Сейчас у самозанятых есть только право добровольно формировать пенсию, а для получения больничных им нужно оформлять индивидуальное предпринимательство.
Размер выплат предлагают связать с так называемой страховой суммой. Самозанятый сам ее выбирает, но показатель не может быть меньше минимального размера оплаты труда.
Сейчас это 19 242 рубля в месяц. Предполагается, что нововведение обеспечит дополнительную социальную защиту более десяти миллионов россиян.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как росли доходы россиян за последние 14 лет.
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