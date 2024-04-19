В России появятся больничные для самозанятых

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Сейчас самозанятым нужно оформлять индивидуальное предпринимательство, чтобы болеть «официально». Когда нововведения вступят в силу?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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В России появятся больничные для самозанятых. С 2026 года работающие на себя смогут делать добровольные взносы в Социальный фонд, чтобы получать пособия в случае болезни. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде.

Сейчас у самозанятых есть только право добровольно формировать пенсию, а для получения больничных им нужно оформлять индивидуальное предпринимательство.

Размер выплат предлагают связать с так называемой страховой суммой. Самозанятый сам ее выбирает, но показатель не может быть меньше минимального размера оплаты труда.

Сейчас это 19 242 рубля в месяц. Предполагается, что нововведение обеспечит дополнительную социальную защиту более десяти миллионов россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как росли доходы россиян за последние 14 лет.

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