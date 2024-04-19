Ответный удар Израиля? СМИ сообщают о взрывах в иранском городе Исфахан

Сейчас на Ближнем Востоке напряженная ситуация.

Взрывы прогремели в Иране в районе аэропорта города Исфахан. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Прежде стало известно, что армия обороны Израиля уже решила, каким будет ответный удар на атаку Ирана. При это сроки не были разглашены. Вероятно, что он был согласован на утро 19 апреля.

При этом иранские СМИ отмечают, что пока причина громких звуков неизвестна.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран ночью 14 апреля выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.

Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Следует отметить, что военные США, а также Великобритании и Иордании использовали свои средства ПВО для перехвата большей части ракет и БПЛА Ирана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам.