«На спусковом крючке»: Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам

Иранские военные могут в любую минуту ответить на израильское нападение.

Военные Ирана готовы нанести удар по ядерным объектам Израиля в случае атаки со стороны Тель-Авива. Об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

«Если Израиль захочет принять меры против наших ядерных объектов, он обязательно столкнется с нашим ответом — Израиль и его ядерные объекты будут атакованы», — приводит агентство Tasnim его слова.

В случае нападения Израиля Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину. Хакталаб добавил, что КСИР располагает всеми необходимыми данными об израильских объектах. Иранские военные готовы в любую минуту ударить по ним.

«Наши руки находятся уже на спусковом крючке запуска мощных ракет для уничтожения выявленных целей», — подчеркнул военный.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Иран ночью 14 апреля выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.

Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Следует отметить, что военные США, а также Великобритании и Иордании использовали свои средства ПВО для перехвата большей части ракет и БПЛА Ирана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль определился с ответным ударом по Ирану.