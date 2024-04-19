В Кремле ответили на вопрос о подготовке покушения на Зеленского в Польше

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Песков не стал комментировать сообщения о подготовке покушения на Зеленского

В Кремле ответили на вопрос о подготовке покушения на Зеленского в Польше

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Прежде сообщалось, что поляку предъявили обвинение в сотрудничестве с российской разведкой.

В Кремле никак не могут прокомментировать информацию о том, что в Польше готовилось покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас нет никаких комментариев в этой связи», — сказал представитель Кремля.

Ранее появилась информация о том, что правоохранителя предъявили обвинения гражданину Польши в сотрудничестве с разведкой России. Мужчина якобы согласился собирать информацию для дальнейшего покушения на Зеленского. При этом прокуратура Польши не предъявила никаких доказательств того, что мужчина собирал информацию именно для этого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине нашли объяснение кадровым чисткам Зеленского.

Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк недавно заявил, что Зеленский задумался о реформировании правительства Украины. Он отметил, что некоторые министерства в рамках реформирования изменят свои функции, но не уточнил, какие именно.

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