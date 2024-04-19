«Разные решения»: Песков об ограничениях поездок чиновников за рубеж

СМИ до этого распространили информацию о том, что порядок выезда из России был ужесточен. Так ли это?

Сегодня в российских организациях действуют свои нюансы в вопросе согласования поездок за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения Reuters о том, что ФСБ якобы оказывает давление на силовиков, чтобы те не покидали страну.

«Есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок и порядок отдельных согласований. От ведомства к ведомству разные режимы», — пояснил представитель Кремля.

СМИ прежде сообщали не только о давлении ФСБ на своих сотрудников, но и том, что якобы порядок выезда за границу ужесточили. Отдельные ведомства, согласно ряду публикаций, ввели специальные разрешения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации Минцифры, большинство IT-специалистов, которые уехали из России в 2022 году, вернулись в страну. Также в ведомстве подчеркнули, что средняя зарплата в информационной отрасли России в 2023 году выросла на 13%.