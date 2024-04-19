Умер госпитализированный через окно 300-килограммовый москвич

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 111 0

Врачи восемь дней боролись за его жизнь.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Врачи в Москве боролись за жизнь 300-киллограмового мужчины больше недели, но не смогли его спасти, об этом сообщает MSK1.RU. На прошлой неделе ради вызволения его из дома спасателям пришлось распиливать решетки на окнах. Кадры этого момента есть в распоряжении 5-tv.ru.

Пациента Максима Муругова перевели в реанимацию, он находился в тяжелом состоянии. У 54-летнего пациента диагностировали абсцесс брюшной полости и лейкоцитоз. Среди других — проблемы с сердцем и диабет второго типа. Врачи не смогли спасти 300-летнего мужчину.

Мужчину вызволили из дома 11 апреля, он провел безвылазно в своей квартире не менее десяти лет. Житель Москвы вызвал скорую из-за проблем с сердцем. В самом начале спасатели пытались вынести 300-киллограмового мужчину через двери, но не вышло — он не пролезал.

Тогда решили пронести его через окно, предварительно спилив железную решетку и обернув мужчину в матрас, так как обычные носилки рассчитаны только на 130 килограммов.

Ранее 5-tv.ru также писал про то, как бороться с лишним весом и что его вызывает.

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