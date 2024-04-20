«Я продлила жизнь любимому человеку»: Поргина про уход из театра ради больного мужа

По словам актрисы, каждый имеет право на счастье.

Актриса Людмила Поргина раскрыла секрет, почему она на протяжении долгих лет не появлялась на экранах и театральных подмостках. Как призналась сама артистка, она на протяжении 14 лет тратила свое время только на тяжелобольного мужа, чем продлила ему жизнь и помогла не чувствовать себя неполноценным.

В феврале 2005 года супруг Поргиной Николай Караченцев попал в страшную аварию, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за чего до конца своих дней остался прикован к инвалидному креслу.

«Когда я написала заявление, попросив освободить меня от работы в театре по уходу за больным мужем, я не развлекалась, я боролась за жизнь. Я продлила жизнь своему любимому человеку. Продлила жизнь и доказала, что инвалид тоже человек. Он имеет право на жизнь, имеет право на слезы, на счастье, на любовь — на все, на что способен каждый человек», — с такими сильными словами выступила Поргина в беседе с порталом Teleprogramma.

На протяжении всего этого времени актриса не покидала любимого супруга, долгие годы посещала с ним культурные мероприятия и путешествовала, дабы тот не чувствовал себя «изгоем».

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