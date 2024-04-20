«Я продлила жизнь любимому человеку»: Поргина про уход из театра ради больного мужа

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

Людмила Поргина на 14 лет ушла из театра ради заботы о больном муже

«Я продлила жизнь любимому человеку»: Поргина про уход из театра ради больного мужа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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По словам актрисы, каждый имеет право на счастье.

Актриса Людмила Поргина раскрыла секрет, почему она на протяжении долгих лет не появлялась на экранах и театральных подмостках. Как призналась сама артистка, она на протяжении 14 лет тратила свое время только на тяжелобольного мужа, чем продлила ему жизнь и помогла не чувствовать себя неполноценным.

В феврале 2005 года супруг Поргиной Николай Караченцев попал в страшную аварию, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за чего до конца своих дней остался прикован к инвалидному креслу.

«Когда я написала заявление, попросив освободить меня от работы в театре по уходу за больным мужем, я не развлекалась, я боролась за жизнь. Я продлила жизнь своему любимому человеку. Продлила жизнь и доказала, что инвалид тоже человек. Он имеет право на жизнь, имеет право на слезы, на счастье, на любовь — на все, на что способен каждый человек», — с такими сильными словами выступила Поргина в беседе с порталом Teleprogramma.

На протяжении всего этого времени актриса не покидала любимого супруга, долгие годы посещала с ним культурные мероприятия и путешествовала, дабы тот не чувствовал себя «изгоем».

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