«Я к этому не готов»: попавший в больницу Манукян задумался о завершении карьеры

После романтического отпуска в компании Мари Краймбрери у певца началась черная полоса. Что стряслось?

Певец Давид Манукян, более известный как Дава, заговорил о завершении карьеры. Заявление он сделал за несколько дней до того, как оказался на операционном столе.

Еще недавно знаменитость проводил дни под жарким солнцем на Мальдивских островах в компании Мари Краймбрери. Пара наслаждалась отпуском. Вскоре после возвращения в Москву артист оказался в больнице. По какой причине, уточнять не стал. Но поклонники тут же вспомнили, что на одном из шоу на федеральном канале он заявил — это его последний проект. Программа была заранее отснята, но сами съемки проходили наверняка незадолго до отъезда Давы на Мальдивы.

«Если артисты, которые готовы до 70 лет прыгать по сцене. Я к этому не готов. У меня идет трансформация. Это сложный процесс», — сказал тогда Дава.

Манукян признался, что его здоровье не настолько богатырское, чтобы радовать публику до глубокой старости. Да и вообще — съемки в шоу у него уже не вызывают такой интерес. После выздоровления он намерен свой вектор внимания направить на продюсирование. Тем более опыт в этом у него есть. Его он получил во время съемок фильма «Не один дома».

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