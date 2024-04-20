В Винницкой области боевики ВСУ расстреляли 20-летнего полицейского
Неизвестные ночью в Винницкой области Украины открыли огонь по полицейским
Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy
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Молодой человек остановил внедорожник для того, чтобы проверить документы.
На Украине неизвестные в форме боевиков ВСУ застрелили полицейского на одном из блокпостов. О происшествии в Винницкой области сообщают местные средства массовой информации.
«Люди в военной форме ночью застрелили полицейского на блокпосту. Это произошло в Винницкой области между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе», — сообщили некоторые публицисты.
Известно, что внедорожник был окрашен в специальный цвет хаки, молодой полицейский остановил машину для проверки документов.
После этого неизвестные в автомобиле открыли огонь по правоохранителю. С места преступления они скрылись, машина направилась в сторону Одесской области.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что жители Макеевки с ужасом вспоминают смертельные атаки ВСУ. Ракеты террористов попали в жилой дом в начале апреля. К сожалению, одной женщине не удалось спастись.
Обстреливают украинские боевики и мирных жителей ДНР. В Макеевке в начале апреля ракеты попали в шестиквартирный жилой дом и еще несколько строений в частном секторе.
В них выбиты стекла и пробиты крыша. На месте обстрелов были обнаружены фрагменты снаряда, характерные для системы залпового огня HIMARS.
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