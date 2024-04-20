Смертельно опасно: врач предупредила о своевременной защите кожи от солнца

Если не предпринять меры, возрастает риск развития рака.

В развитии онкологических заболеваний кожи наиболее часто встречаются три основные патологии — меланома, плоскоклеточный и базальноклеточный рак, каждый из которых представляет собой серьезную угрозу для здоровья.

О профилактике рака кожи в интервью для «Известий» рассказала врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог, пластический хирург — Кристина Карвацкая.

Эксперт отметила, что только 30% случаев меланомы возникают на невусах, остальные 70% — на здоровой коже. Основным фактором, способствующим развитию меланомы, является ультрафиолет.

«Плоскоклеточный рак кожи, по некоторым данным, встречается в шесть раз чаще меланомы. И смертность от этого типа стремится к уровню при меланоме. Основным провоцирующим фактором развития также является ультрафиолет», — объяснила Карвацкая.

Адекватная защита от солнца предполагает нанесение солнцезащитного крема за полчаса до выхода на улицу и повторное его нанесение каждые два часа при воздействии открытых солнечных лучей. Необходимо использовать солнцезащитные средства даже при нахождении в машине или за окном.

Кроме того, врач советует применять солнцезащитные средства при уф-индексе 3 и выше, который отображается в погодном приложении на телефоне. Эти средства должны содержать эффективные физические и химические фильтры, рассказала эксперт.

Врач рекомендует избегать постоянного повреждения кожи, следовать здоровому образу жизни, не курить, лечить хронические кожные заболевания, характеризующиеся постоянным воспалением, поскольку эти факторы, помимо ультрафиолета, могут увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Врач также подчеркнула важную роль ВПЧ в возникновении плоскоклеточного рака кожи и слизистых оболочек, рекомендуя проводить вакцинацию против ВПЧ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к развитию онкологии кожи могут привести частые косметические процедуры. Например, ультрафиолетовая лампа для сушки гель-лака, средства для выпрямления волос и косметологические препараты.