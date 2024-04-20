«Меня опрокинут»: почему Екатерина Вилкова боялась не пройти пробы

Она признается, съемки для нее — это серьезная работа на сопротивление.

Российская актриса Екатерина Вилкова на премьере фильма «Сказки Гофмана» призналась в разговоре с 5-tv.ru, что боялась отказа на ее кандидатуру на роль в картине.

«Я подумала, что это моя роль и типаж. Но они, наверное, ошибаются, потому что они не доверят мне это сделать», — призналась актриса.

Она рассказала, что ее жизненный опыт и количество сыгранных ролей подсказывали ей, что ее «опрокинут» и не позволят сыграть в ленте. Теперь актриса надеется, что смогла раскрыться для зрителя с новых сторон. В процессе съемок для себя она нашла большое количество новых людей, с которыми ей хорошо и спокойно.

Кроме того, Вилкова призналась, что, будучи достаточно застенчивой девушкой, для нее актерская игра — это работа на сопротивление.

«Знаете, 100 рублей тебе не нужны тогда, когда они у тебя есть», — прокомментировала свои ощущения Вилкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сербский актер Милош Бикович отметил высокое качество российского кинематографа. Он аргументировал это тем, что адаптации «Холопа» хотят снять в нескольких странах.