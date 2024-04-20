«Меня опрокинут»: почему Екатерина Вилкова боялась не пройти пробы

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 47 0

Екатерина Вилкова: быть актрисой для меня — это работа на сопротивление

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Она признается, съемки для нее — это серьезная работа на сопротивление.

Российская актриса Екатерина Вилкова на премьере фильма «Сказки Гофмана» призналась в разговоре с 5-tv.ru, что боялась отказа на ее кандидатуру на роль в картине.

«Я подумала, что это моя роль и типаж. Но они, наверное, ошибаются, потому что они не доверят мне это сделать», — призналась актриса.

Она рассказала, что ее жизненный опыт и количество сыгранных ролей подсказывали ей, что ее «опрокинут» и не позволят сыграть в ленте. Теперь актриса надеется, что смогла раскрыться для зрителя с новых сторон. В процессе съемок для себя она нашла большое количество новых людей, с которыми ей хорошо и спокойно.

Кроме того, Вилкова призналась, что, будучи достаточно застенчивой девушкой, для нее актерская игра — это работа на сопротивление.

«Знаете, 100 рублей тебе не нужны тогда, когда они у тебя есть», — прокомментировала свои ощущения Вилкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сербский актер Милош Бикович отметил высокое качество российского кинематографа. Он аргументировал это тем, что адаптации «Холопа» хотят снять в нескольких странах.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:19
Есть приоритет: как изменится получение зарплаты для российских врачей
18:15
Актер Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет
18:03
Секрет хорошего самочувствия: врач назвала две каши для здоровья кишечника
17:47
Мужчина умер после попытки суицида у суда, где рассматривают дело Трампа
17:40
«Потеря для всей журналистики»: преподаватель высказалась о Семене Еремине
17:31
«В отличие от Волочковой»: психолог Степанова раскрыла тайну Николая Цискаридзе

Сейчас читают

Песков: ВСУ сознательно ведут «охоту» на российских журналистов
Эпатажные решения: дизайнер ответил на критику «леопардовой» квартиры Леонтьева
Глубокое декольте и бантики на спине: Климова покорила гостей ММКФ нежным образом
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок