93-летнюю вдову Николая Крючкова могут выселить мошенники из квартиры

Полмесяца назад Лидии Крючковой, вдове советского артиста Николая Крючкова, сообщили приятели о том, что в Сети появилось объявление о продаже доли ее квартиры. Позже выяснилось, что в марте на жилплощадь оформили ипотеку.

«Оформлены ипотека, ограничение прав и обременение на некоего 40-летнего Григория Николаевича Шилохвостова из Хабаровска. Этого человека мы не знаем», — сообщила Екатерина Крючкова, внучка 93-летней вдовы.

Она объяснила, что контакт с Эльвирой, дочкой Крючкова, они не поддерживают. Екатерина предположила, что именно Эльвира могла захотеть продать свою долю в квартире, пишет KP.RU.

«Это наше семейное гнездо. Здесь выросла я и Анфиса. Это квартира всем, кроме Эльвиры, дорога», — признается девушка.

Екатерина рассказала, что в Сети нашла много информации об аферисте Шилохвостове. По ее словам, на его совести очень много провернутых дел. Она призвала всех, кто имел с ним дело, объединиться и доказать его вину.

«Бабушка из квартиры уезжать не хочет. Ей 93 года. Она привыкла к своему дому», — заявила внучка Лидии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники через «Госуслуги» украли у актрисы Тамары Абросимовой почти 500 тысяч рублей. Неизвестные получили у артистки персональные данные, представившись работниками компании по оказанию мобильных услуг.